В спортхолле "Калев" пройдет чемпионат Эстонии по боксу

21, 22 и 23 февраля в спортивном холле "Калев" пройдет главное боксерское событие года - чемпионат Эстонии по боксу. В результате трехдневных поединков будут выявлены сильнейшие боксеры страны среди молодежи и элиты, лучшие из которых будут удостоены титула чемпиона страны и права представлять Эстонию на чемпионатах Европы, мира и отборочных турнирах к Олимпийским играм в Токио.
Немаловажно отметить, что в этом году исполняется 110 лет со дня проведения первого чемпионата Эстонии по боксу.
Чемпионат состоится с 21 по 23 февраля в cпортивном холле "Калев". В первый и второй день чемпионата пройдут отборочные бои, результаты которых определят финалистов. А в последний день состоятся финальные поединки за титул чемпиона страны и за место в составе сборной Эстонии.
Бои будут проходить в двух возрастных категориях: взрослой - до 40 лет, и молодежной - до 19 лет. Зрителей также ожидают захватывающие поединки девушек-спортсменок, а в перерывах - танцевальные паузы. В последний день турнира, 23 февраля, гостей ждет интересная шоу-программа, в том числе выступление оперной певицы Вероники Кнауб.
"Предстоящий чемпионат Эстонии очень важен для нашей сборной, которая будет сражаться за путевку на Олимпийские игры в Токио. Крайне рад, что нам удалось увеличить бюджет Союза бокса Эстонии, благодаря чему мы смогли отправить наших лучших боксеров на тренировочные сборы - в Финляндию и Украину. Верю, что бескомпромиссные поединки с сильнейшими спарринг-партнерами дадут нашей сборной отличную подготовку перед предстоящими решающими соревнованиями и возможность выиграть путевку на Олимпийские игры в Токио. Но сначала они должны проявить свое мастерство на чемпионате Эстонии по боксу", - заявил президент Союза бокса Эстонии Калле Кландорф.
Финальные бои среди элиты откроют мэр Таллинна, член исполнительного комитета ЭОК Михаил Кылварт и президент Союза бокса Эстонии, вице-мэр Калле Кландорф.