Чт, 20.02.2020
В течение последних пяти-шести лет мы замечаем осознание Россией того, что нет смысла завоевывать Европу. Оккупация – это очень дорого. Тоомас Хендрик Ильвес
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Студия Postimees: где завис миллион для детей, оставшихся без попечения родителей?
13:00

Сегодня оппозиция планирует инициировать вотум недоверия вице-мэру Таллинна Бетине Бешкиной. Скандал разразился из-за того, что до детей, оставшихся без попечения родителей, не дошел почти миллион евро.

Столичная чиновница ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире в 13:00.

  • Почему не распределялись эти деньги? Неужели излишек никого не волновал?
  • Кто разрабатывает порядок распределения средств? И почему так долго?
  • Должны ли чиновники быть более человечными?
  • Когда же обнаруженный миллион евро дойдет до адресатов?
  • Пройдет ли вотум недоверия?

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