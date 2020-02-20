Студия Postimees: где завис миллион для детей, оставшихся без попечения родителей?
Сегодня оппозиция планирует инициировать вотум недоверия вице-мэру Таллинна Бетине Бешкиной. Скандал разразился из-за того, что до детей, оставшихся без попечения родителей, не дошел почти миллион евро.
Столичная чиновница ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире в 13:00.
- Почему не распределялись эти деньги? Неужели излишек никого не волновал?
- Кто разрабатывает порядок распределения средств? И почему так долго?
- Должны ли чиновники быть более человечными?
- Когда же обнаруженный миллион евро дойдет до адресатов?
- Пройдет ли вотум недоверия?