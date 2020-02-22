Содержать дизельный автомобиль в Эстонии становится все дороже

Дороже всего дизельное топливо стоило в Таллинне, дешевле всего - в Вильнюсе. Самый дорогой бензин также был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки подорожал на 1,5% до 1,334 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 4,9% - до 1,174 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки выросла на 1,7% до 1,209 евро за литр, дизельного топлива - на 1,9% до 1,095 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" цена 95-го бензина не изменилась и составляла 1,389 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 4,4% - до 1,439 евро за литр.