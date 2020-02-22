Эстонская торговая сеть в ожидании открытия магазинов Lidl планирую снизить цены

Маргус Армор, руководитель по закупкам в сети Rimi уверен, что в наше время понижение цен является не самым главным козырем на рынке. Торговая сеть Prisma и в этом году продолжит делать упор на удобное время работы и широкий ассортимент товаров, но эта торговая сеть также обращает внимание и на цену товаров.