Раймонд Кальюлайд: Ратас расколол эстонское общество, как никто другой

Кальюлайд указал на прозвучавшее в речи Ратаса положение о том, что углубляется имущественное расслоение и наблюдаются отток людей из регионов, неудовлетворительная ситуация с соцобеспечением, замена человечности формализмом, отсутствие общественных соглашений и даже умеренного консенсуса в вопросах стратегического развития Эстонии.

"Идея нулевого роста не является новой, но ее очень сложно представить на практике. Как объяснить жителям Эстонии, что достижение такого же уровня жизни и доходов как в Северных странах, так и останется несбыточной мечтой. Вся история человечества была экспансивной, ориентированной на рост. Правда, теперь без изменений уже не обойтись. Вопрос в том, как сделать так, чтобы дальнейший рост наносил меньший вред окружающей среде и распределялся более равномерно",- пишет Кальюлайд.