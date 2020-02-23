Раймонд Кальюлайд: Ратас расколол эстонское общество, как никто другой

Критикуя речь премьер-министра Юри Ратаса по случаю Дня независимости, лидер таллиннских социал-демократов Раймонд Кальюлайд заявил, что Ратас расколол эстонское общество, как никакой другой политик со времени восстановления независимости, сообщила BNS пресс-служба Социал-демократической партии.
Кальюлайд указал на прозвучавшее в речи Ратаса положение о том, что углубляется имущественное расслоение и наблюдаются отток людей из регионов, неудовлетворительная ситуация с соцобеспечением, замена человечности формализмом, отсутствие общественных соглашений и даже умеренного консенсуса в вопросах стратегического развития Эстонии.
"Идея нулевого роста не является новой, но ее очень сложно представить на практике. Как объяснить жителям Эстонии, что достижение такого же уровня жизни и доходов как в Северных странах, так и останется несбыточной мечтой. Вся история человечества была экспансивной, ориентированной на рост. Правда, теперь без изменений уже не обойтись. Вопрос в том, как сделать так, чтобы дальнейший рост наносил меньший вред окружающей среде и распределялся более равномерно",- пишет Кальюлайд.
"Юри Ратас возглавляет правительство уже четвертый год подряд,- отмечает Кальюлайд. - Если за это время так и не удалось запустить и реализовать реформы, которые бы изменили эти тенденции, то, может, для достижения более сплоченного общества стоит поискать более толковую и способную команду? Что касается «отсутствия даже умеренного консенсуса», то никто с момента восстановления независимости Эстонии не сделал для уничтожения единства и согласия столько, сколько руководители Центристской партии весной прошлого года, когда пригласили в правительство правых популистов".