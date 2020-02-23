Прямая трансляция ⟩ На площади Вабадузе началась генеральная репетиция парада

В параде примут участие более 800 военнослужащих и около полусотни единиц военной техники. На площадь выйдут 42 знаменосца, 4 роты, две артиллерийские батареи, 8 взводов и 2 военных оркестра.

Будут представлены все войска, Академия сил обороны, Балтийский колледж обороны, Караульный батальон военной полиции, батальон штаба кибер-командования и связи, 1-я и 2-я пехотная бригада, тыловое подразделение и подразделение специальных операций, Северный оборонительный округ Кайтселийта, Найскодукайтсе, Центр сотрудничества киберзащиты НАТО и эстонский контингент штабного элемента НАТО. В параде также примут участие курсанты Академии обороны и представители тюремной службы.

Союзников представят на параде флагманские группы с флагами США, Франции, Латвии, Литвы, Польши и Украины. Кроме того, в параде примут участие британские и датские подразделения, входящие в эстонскую боевую группу НАТО, а также подразделения Франции и США.

Ожидается, что из более интересной техники на параде будут представлены британский танк Challenger, самоходные артиллерийские орудия AS90, разведывательно-боевой самолет CVRT, боевой самолет пехоты Warrior и боевые машины датской пехоты Piranha и CV90. Скаутский батальон примет в параде участие также с боевыми машинами датской пехоты CV90. США принимают участие в параде с боевой машиной Bradley.

Если погода будет подходящей, различные эстонские и союзные самолеты совершат пролет над парадом. Из-за облета самолета категорически запрещается на месте проведения и в его окрестностях использовать дроны.

После парада желающие смогут ознакомиться с техникой Сил обороны и наших союзников на площади Вабадузе. Можно будет увидеть боевую машину пехоты Сил обороны Эстонии CV9035EE, бронетранспортеры Sisu XA-188 и XA-180, танк Challenger из Великобритании и Северной Ирландии, боевую машину пехоты Warrior и AS90, 155 и 122-миллиметровые гаубицы, противовоздушные орудия ZU-23-2, противовоздушную систему 22 Mistral, противотанковый комплекс Javelin, 120-миллиметровый миномет, а также мобильный радиолокатор наблюдения Ground Master 403.