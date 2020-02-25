Речь Керсти Кальюлайд как зеркало эстонской эволюции

Опять двадцать пять за рыбу деньги. Опять момент истины Эстонской Республики! Опять мы и они, мы и кто-то еще, кто-то не наш, кто должен (!) «хотеть стать частью нас». Как БГ пел: «Те же старые слова в новом шрифте, комический куплет для падающих в лифте». Умудряясь не говорить об эстонских русских, Керсти Кальюлайд все-таки сообщает им с упорством, достойным иного применения, что в Эстонии есть люди двух сортов. Что это не наше общество. Что мы не являемся частью этого общества автоматически – нет, сначала мы должны выполнить некие требования. Что изначальное неравенство – истинно и верно.

Stilistiliselt on kõik korrektne

Это всё не ново, разумеется. И давно уже ни грустно, ни смешно – просто противно. Но дальше в речи президента появляется кое-что из ряда вон. Давайте я дословно, потому что нельзя быть на свете красивой такой: «Мы прежде всего проделали работу над собой, создали суверенное государство, правовое государство, дали всем равные возможности...»

Равные возможности.

Равные возможности.

Равные. Возможности.

Послушайте: в нашей богоспасаемой стране на тридцатом году восстановленной независимости без малого 14% постоянных жителей – серые и красные паспорта, российское гражданство люди брали не от хорошей жизни, – не имеют права выбирать парламент. То есть не имеют права быть представленными в парламенте. То есть никто не защищает их интересы на государственном уровне (что влечет за собой любопытные последствия для политики и экономики). Это и есть ваши «равные возможности»? Ну вранье же. Давайте хоть кто-то скажет, что король голый, а президент в своей речи врет. Причем врет не краснея.

(В растиражированном порталами русском переводе, кстати, сказано еще хлестче – «предоставили равные права». Какой-то агент Кремля переводил, что ли? Или иноязычный собрат, полюбивший эстонский язык не до победного конца?)

Но – мы не будем петь об этих 14% бесправных жителей Эстонии. Лучше мы в очередной раз похвалим себя, какие мы правовые и хорошие. Президент говорит – слушатель кивает. Всё правильно. Всё хорошо.

Это не просто вранье. Это своего рода сговор. Сговор со слушателем. Очень, кстати, распространенное явление – в мнениях, речах, всякого рода публичных выступлениях. Говорящий как бы договаривается со слушателем, что ряда тем касаться не будет. И слушатель как бы соглашается, потому что такая фигура умолчания весьма выгодна обоим: выступающий демонстрирует, какое у нас правильное государство, слушатель – не мучается совестью, что в этом правильном государстве кто-то остался за бортом. С точки зрения психологии явление очень понятное: стороне А выгодно поддерживать иллюзию, чтобы сохранять власть над стороной Б, а стороне Б – чтобы избегать ненужных сомнений в собственной правоте.

Но юридически и стилистически он кыйк корректне. Нет куплета в песне президента – нет проблемы. Или есть, но не в сознании, а где-то за его пределами. И чтобы и оставить ее за пределами сознания, потребно терапевтическое проговаривание: проблемы нет, мы хорошие, проблемы нет... Такой бесконечный аутотренинг. Сеанс самогипноза на высокой трибуне. Спираль самовосхваления. Поэтика вместо этики. «Я не я, и хата не моя».