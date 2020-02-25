Финские банки массово закрывают счета российских клиентов

Москвичи Александр и Анна Шуляк в начале 2010-х купили участок земли в Тайпалсаари неподалеку от озера Саймаа, Финляндия. Пара хотела построить на своем участке несколько дачных коттеджей под сдачу.

Строительство закончилось, не успев начаться, после того, как Россия вмешалась в украинские события в 2014 году.

"Отношения между Россией и ЕС обострились, и финские банки отказались инвестировать в наш проект", - делится Александр Шуляк.

Дачный поселок стоял недостроенным около пяти лет, до тех пор, пока пара не решилась довести проект до конца, продав все свое имущество в Москве и вложив полученные деньги в строительство в Финляндии. Супруги продали московскую квартиру, небольшой придорожный мотель и ресторан, расположенный за пределами Москвы, чтобы собрать необходимую сумму.

В прошлом году коттеджи в Тайпалсаари наконец были достроены. Пара переехала в Финляндию, чтобы наконец начать здесь свой гостиничный бизнес.

"Нам нравится в Финляндии и в особенности в Тайпалсаари. Поэтому мы и хотели заниматься предпринимательством здесь", - комментирует Александр.

Банковский счет закрыли

Совершенно неожиданно банк закрыл банковский счет финской фирмы, через которую Шуляки вели свой гостиничный бизнес.

"Мы были крайне удивлены, поскольку, по нашему мнению, мы могли совершенно отчетливо указать источник происхождения денег, поступавших на счет", - говорит Шуляк.

Деятельность дачного поселка, однако, продолжилась, поскольку другой банк продолжил сотрудничество с супругами.

Это не единичный случай

Как считает риэлтор из Иматра Энсио Пулккинен, российские граждане, ведущие бизнес или владеющие имуществом в Финляндии, все чаще сталкиваются с проблемами, пытаясь получить обслуживание в финских банках и даже страховых компаниях. С трудностями сталкиваются как люди, уже давно владеющие недвижимостью или иными активами в Финляндии, так и новички.

"Часть старых клиентов внезапно обнаружила, что их банковские счета аннулированы, а люди, купившие свою первую недвижимость в Финляндии, сталкиваются с проблемами при открытии счета. Сам факт наличия имущества в Финляндии более не является достаточным основанием для предоставления банковских услуг", - говорит Пулккинен.

Закрытие банковского счета ведет к многочисленным проблемам

"Мои клиенты спрашивают, как им теперь платить налоги или банально счета за электричество. Иногда они не могут даже застраховать имущество", - говорит он.

Проблемы российских клиентов не остались незамеченными также в компании по развитию регионального бизнеса Wirma в Лаппеенранта. Часто клиенту из России приходится обойти несколько банков до того, как ему удастся открыть счет.

"Это зависит от банка, как именно они поступят", - комментирует эксперт в инвестиционных вопросах Сампо Вехвиляйнен из Wirma. Компания нередко консультирует российских клиентов и совет им как можно лучше готовиться перед встречей с представителями финских банков.

"Необходимо детально рассказать о роде своей деятельности, представить конкретный бизнес-план", - комментирует Вехвиляйнен.

В Wirma также обращались клиенты, чьи банковские счета неожиданно аннулировали.

"Обычно проблемы можно уладить, но бывают и случаи, когда фирма была вынуждена прекращать свою деятельность", - комментирует Вехвиляйнен.

Для банков российские клиенты – дополнительная нагрузка

Согласно представителям концерна Osuuspankki в регионе Южная Карелия, антироссийские санкции, введенные западными странами, а также усиленный контроль за попытками отмывания денег существенно усложняют сотрудничество российских клиентов с финскими банками, которые вынуждены делать больше работы.

Банку необходимо тщательно изучить личность клиента и источник происхождения его денег. Подозрительные трансферы и вклады требуют дополнительных разъяснений. Эти разъяснения нуждаются в экспертной оценке, зачастую также необходимо встречаться с клиентом лицом к лицу. Все это может повлиять на желание банка сотрудничать с клиентом из России.

"Увеличение трудозатрат в некоторой мере влияет на решение, открывать или не открывать счет", - комментирует исполнительный директор OP в Южной Карелии Петри Кронс.

Кронс также подчеркивает, что у живущих в Финляндии частных лиц есть право на базовые банковские услуги, в которые входит также открытие счета. Тем не менее, банк может отказать открывать счет компании или человеку, проживающему за пределами Европейской экономической зоны.

Александр и Анна Шуляк, однако, надеются, что худшее осталось позади.