Тяжелый снег оставил без электричества тысячи потребителей

Упавшие на высоковольтные линии под действием ветра и мокрого снег деревья вызвали перебои в подаче электроэнергии во многих районах Вильяндимаа, сообщает Postimees.
В 8 часов утра было более тысячи домохозяйств без электричества, в 10 часов утра - более 500, а к полудню более 200 домохозяйств еще ожидали возобновления подачи электроэнергии. По данным Elektrilevi, в Вильяндиском уезде сегодня с перебоями в энергоснабжении столкнулись 2500 клиентов.
Отключение электроэнергии в основном затронуло потребителей в регионах Кыпу, Пуйату, Абья и Вильянди.
Туули Сокман из пресс-службы Elektrilevi сказала, что в Вильянди разрешением ситуации занимаются десять команд. Оставшиеся без тока домохозяйства получат электричество не позднее четырех часов, если не произойдет новых отключений.