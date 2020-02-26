Ср, 26.02.2020
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Тяжелый снег оставил без электричества тысячи потребителей

Raske märg lumi lükkas puid elektriliinidele.

ФОТО: Elmo Riig

Упавшие на высоковольтные линии под действием ветра и мокрого снег деревья вызвали перебои в подаче электроэнергии во многих районах Вильяндимаа, сообщает Postimees.

В 8 часов утра было более тысячи домохозяйств без электричества, в 10 часов утра - более 500, а к полудню более 200 домохозяйств еще ожидали возобновления подачи электроэнергии. По данным Elektrilevi, в Вильяндиском уезде сегодня с перебоями в энергоснабжении столкнулись 2500 клиентов.

Отключение электроэнергии в основном затронуло потребителей в регионах Кыпу, Пуйату, Абья и Вильянди.

Туули Сокман из пресс-службы Elektrilevi сказала, что в Вильянди разрешением ситуации занимаются десять команд. Оставшиеся без тока домохозяйства получат электричество не позднее четырех часов, если не произойдет новых отключений.

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