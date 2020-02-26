Тяжелый снег оставил без электричества тысячи потребителей

В 8 часов утра было более тысячи домохозяйств без электричества, в 10 часов утра - более 500, а к полудню более 200 домохозяйств еще ожидали возобновления подачи электроэнергии. По данным Elektrilevi, в Вильяндиском уезде сегодня с перебоями в энергоснабжении столкнулись 2500 клиентов.