Люди стали делать запасы? В магазинах выросли продажи определенных продуктов

Руководитель по коммуникациям Selver Риво Вески отметил, что во время любого кризиса разжигание паники не является ответственным и то же самое касается нынешней ситуации. «Мы видим, что для паники нет причин. Всегда разумно запастись дома чем-то на непредвиденный случай и это правило действует как в кризисное время, так и вне его», - добавил он.

«Во время любой вспышки заболевания, будь то коронавирус, грипп или что-то еще, мы рекомендуем продумать свои потребности и избегать посещения в больном состоянии магазинов и других общественных мест, чтобы избежать распространения инфекции», - сказал Вески.

Однако в последние дни в магазине наблюдается резкий рост заказов в e-Selver. По словам Вески, сложно сказать, причиной стало резкое изменение погоды или новости о коронавирусе в Эстонии. «Мы предпочли бы исключить последнее. Тем не менее, нам звонили клиенты, которые интересовались ассортиментом товаров с более длительным сроком хранения», - говорит он. В заказах E-Selver, по словам Вески, больше обычного таких товаров, как масло, мука, супы в банках и средств дезинфекции (гели и салфетки).