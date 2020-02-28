Пт, 28.02.2020
Сколько иноязычных могли бы применить это к себе, устав трудиться над ситуацией без капли тепла и поддержки в ответ, опуская руки и уходя от нерешаемой проблемы? Наталья Сааль
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  • Эти предметы могут быть источником передачи вирусных заболеваний

Не забудьте ⟩ Эти предметы могут быть источником передачи вирусных заболеваний

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

Протирайте эти предметы влажной тканевой салфеткой хотя бы один раз в день, и вы убережете себя и свою семью от вирусных заболеваний, советует Kodustiil.

Смесители

Бактерии попадают повсюду, поэтому убедитесь, что вся поверхность смесителей очищена должным образом.

Ручки и кнопки

Все виды дверных ручек и кнопок на бытовых приборах следует обрабатывать влажной дезинфицирующей тканью не реже двух раз в неделю.

Выключатели

Мы включаем свет ежедневно, но не всегда нажимаем на выключатели чистыми руками. Также не стоит забывать о часто использующихся поверхностях.

Телевизионные пульты 

Их тоже используют ежедневно, поэтому, по меньшей мере, раз в неделю следует тщательно протереть пульты.

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