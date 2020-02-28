Не забудьте ⟩ Эти предметы могут быть источником передачи вирусных заболеваний

Протирайте эти предметы влажной тканевой салфеткой хотя бы один раз в день, и вы убережете себя и свою семью от вирусных заболеваний, советует Kodustiil.
Смесители
Бактерии попадают повсюду, поэтому убедитесь, что вся поверхность смесителей очищена должным образом.
Ручки и кнопки
Все виды дверных ручек и кнопок на бытовых приборах следует обрабатывать влажной дезинфицирующей тканью не реже двух раз в неделю.
Выключатели
Мы включаем свет ежедневно, но не всегда нажимаем на выключатели чистыми руками. Также не стоит забывать о часто использующихся поверхностях.
Телевизионные пульты
Их тоже используют ежедневно, поэтому, по меньшей мере, раз в неделю следует тщательно протереть пульты.