Фото ⟩ Автомобиль-цистерна протаранил хлев: водитель погиб на месте

Сегодня около 15 часов произошло ДТП, в результате которого автомобиль-цистерна вылетел с дороги и врезался в хлев. К сожалению, 55-летний водитель получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.
Инцидент произошел на 92-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в волости Муствеэ в Йыгевамаа. Сообщение об этом ДТП поступило в полицию в 14.45 от проезжавшего мимо места аварии водителя.
Из-за аварии движение на месте происшествия затруднено. На то, чтобы вытащить автомобиль из хлева, потребуется несколько часов. Находившиеся в хлеву коровы не пострадали.
Руководитель патрульной службы Тартуского полицейского участка Каяр Пент рассказал, что, по предварительным данным, автомобиль ехал в сторону Тарту, когда водитель потерял управление, проехал сквозь полосу встречного движения, вылетел с дороги и врезался в стену хлева у дороги.
«Почему водитель потерял управление, был ли он трезв, была ли причина в состоянии его здоровья или другая иная причина станет известно в ходе расследования полиции», – сказал Пент.
Он добавил, что место происшествия было ухоженным и очищенным от снега. «Дорога в месте ДТП мокрая, но не скользкая. Максимально разрешенная скорость — 90 км/ч, видимость хорошая», – пояснил Пент.