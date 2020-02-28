Сегодня были взяты десять анализов на коронавирус: пять из них отрицательные

Сегодня анализы для проведения теста на коронавирус были взяты у десяти человек. Пять проб оказались негативными, то есть люди не заражены коронавирусом.
Пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар прокомментировал Postimees сегодня около 17.00, что для проверки в лаборатории было десять анализов. Пять проб негативные, результаты оставшихся пока не известны.
Анализ на коронавирус может сделать человек, у которого уже появились симптомы заражения — до появления кашля, температуры и затруднения дыхания анализ с большой вероятностью даст ложно-отрицательный результат.
Если человек подозревает, что он заражен коронавирусом, необходимо проконсультироваться по телефону со своим семейным врачом, позвонить на инфолинию семейных врачей 1220 или в Центр тревоги по номеру 112. Безусловно, нельзя идти за помощью в отделение экстренной медицинской помощи в какой-либо больнице, поскольку в этом случае человек может заразить других людей.