Сегодня были взяты десять анализов на коронавирус: пять из них отрицательные

Пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар прокомментировал Postimees сегодня около 17.00, что для проверки в лаборатории было десять анализов. Пять проб негативные, результаты оставшихся пока не известны.

Анализ на коронавирус может сделать человек, у которого уже появились симптомы заражения — до появления кашля, температуры и затруднения дыхания анализ с большой вероятностью даст ложно-отрицательный результат.