Пт, 28.02.2020
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Сегодня были взяты десять анализов на коронавирус: пять из них отрицательные

Коронавирус. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstoc.com

Сегодня анализы для проведения теста на коронавирус были взяты у десяти человек. Пять проб оказались негативными, то есть люди не заражены коронавирусом.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар прокомментировал Postimees сегодня около 17.00, что для проверки в лаборатории было десять анализов. Пять проб негативные, результаты оставшихся пока не известны.

Анализ на коронавирус может сделать человек, у которого уже появились симптомы заражения — до появления кашля, температуры и затруднения дыхания анализ с большой вероятностью даст ложно-отрицательный результат.

Если человек подозревает, что он заражен коронавирусом, необходимо проконсультироваться по телефону со своим семейным врачом, позвонить на инфолинию семейных врачей 1220 или в Центр тревоги по номеру 112. Безусловно, нельзя идти за помощью в отделение экстренной медицинской помощи в какой-либо больнице, поскольку в этом случае человек может заразить других людей.

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