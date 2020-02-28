В Ласнамяэ обсудили, как создать безопасную среду в школах

Более 120 социальных педагогов, психологов, медсестер, учителей и руководителей общеобразовательных учреждений Ласнамяэ собрались в Таллиннской гимназии Паэ, чтобы обсудить принципы и методы создания безопасной школьной среды для несовершеннолетней молодежи.
Ласнамяэ стал первым столичным районом, где в рамках проекта Министерства юстиции «Создание системы особого обращения с несовершеннолетними» для учителей и школьного персонала общеобразовательных учреждений района прошла конференция «Безопасная школьная среда».
Открыла мероприятие докладом об успехе модели молодежной политики в Исландии ведущий специалист Таллиннского департамента социальной защиты и здоровья Эне Томберг. «Безопасная школьная среда включает в себя несколько аспектов, самым важными из которых является участие родителей учеников в процессе. Активное сотрудничество, общение и обмен опытом, поиск ответов на сложные вопросы – такое взаимодействие очень важно для достижения здоровой и безопасной образовательной среды», - отметила Томберг.
Поделиться опытом и рассказать о проектах для молодежи были приглашены специалисты из Института развития здоровья, департамента по делам молодёжи и спорта, отдела социального обеспечения управы района Ласнамяэ, представитель департамента полиции и погранохраны, префект Пыхьяской префектуры полиции, а также педагоги гимназии Паэ.
«Здоровая и безопасная школьная среда – актуальная и важная тема и мы рады, что многие специалисты из самых разных учреждений приняли участие в конференции. Верю, что такие встречи помогают повысить эффективность сотрудничества для достижения общей цели», - сказал заместитель старейшины Ласнамяэ Индрек Альберг.
Проект «Создание системы особого обращения с несовершеннолетними» возглавляет Министерство юстиции в сотрудничестве с Таллиннским советом по социальным вопросам и здравоохранению, Таллиннского департамента образования и управы района Ласнамяэ при поддержке Европейского экономического пространства и Норвегии.