В Ласнамяэ обсудили, как создать безопасную среду в школах

Ласнамяэ стал первым столичным районом, где в рамках проекта Министерства юстиции «Создание системы особого обращения с несовершеннолетними» для учителей и школьного персонала общеобразовательных учреждений района прошла конференция «Безопасная школьная среда».

Открыла мероприятие докладом об успехе модели молодежной политики в Исландии ведущий специалист Таллиннского департамента социальной защиты и здоровья Эне Томберг. «Безопасная школьная среда включает в себя несколько аспектов, самым важными из которых является участие родителей учеников в процессе. Активное сотрудничество, общение и обмен опытом, поиск ответов на сложные вопросы – такое взаимодействие очень важно для достижения здоровой и безопасной образовательной среды», - отметила Томберг.

Поделиться опытом и рассказать о проектах для молодежи были приглашены специалисты из Института развития здоровья, департамента по делам молодёжи и спорта, отдела социального обеспечения управы района Ласнамяэ, представитель департамента полиции и погранохраны, префект Пыхьяской префектуры полиции, а также педагоги гимназии Паэ.

«Здоровая и безопасная школьная среда – актуальная и важная тема и мы рады, что многие специалисты из самых разных учреждений приняли участие в конференции. Верю, что такие встречи помогают повысить эффективность сотрудничества для достижения общей цели», - сказал заместитель старейшины Ласнамяэ Индрек Альберг.