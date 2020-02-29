Сб, 29.02.2020
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  • В многоквартирном доме второй раз за месяц вспыхнул пожар: людей эвакуировали

В многоквартирном доме второй раз за месяц вспыхнул пожар: людей эвакуировали

Спасатели получили вызов на улице Лилле, где горел дом.

ФОТО: Mailiis Ollino

Вчера, 28 февраля, в 22.38 спасатели получили вызов в Пярну на улице Лилле, где горел жилой дом.

По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, в деревянном доме с несколькими квартирами произошел пожар, были эвакуированы десять человек, из которых один был доставлен в больницу, пишет Pärnu Postimees.

Дежурный пресс-секретарь сказал, что, как минимум, в одной квартире был дымовой датчик, звуковой сигнал которого сообщил о пожаре.

На данный момент пожар потушен, а людям предоставили временное убежище.

В том же доме пожар произошел и 14 февраля, когда в одной квартире загорелся матрас. Спасатели тогда вытащили из квартиры двух людей и передали их медикам скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в больницу. Горящий матрас потушили, а помещения проветрили.

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