В многоквартирном доме второй раз за месяц вспыхнул пожар: людей эвакуировали

По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, в деревянном доме с несколькими квартирами произошел пожар, были эвакуированы десять человек, из которых один был доставлен в больницу, пишет Pärnu Postimees.

Дежурный пресс-секретарь сказал, что, как минимум, в одной квартире был дымовой датчик, звуковой сигнал которого сообщил о пожаре.

На данный момент пожар потушен, а людям предоставили временное убежище.