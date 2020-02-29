Сб, 29.02.2020
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Немецкий телеканал: заполнение декларации о доходах — национальный вид спорта в Эстонии

Заполнение декларации о доходах.

ФОТО: Sander Ilvest

В эфире немецкого государственного телеканала ZDF появился двухминутный сюжет об Эстонии, во время которого провели параллель между подачей деклараций и национальным видом спорта, пишет Postimees.

«На старт! Внимание! Марш! Именно сейчас начался эстонский чемпионат по декларированию доходов», - цитирует ZDF пост двухлетней давности в соцсетях специалиста по художественному переводу Пирет Аус.

«Взрослые радости: декларация о доходах подана. Сумму с расходов на обучение инвестирую в будущее: в вафельницу и ночлег через AirBNB для летней поездки в Киев», - пишет журналистка Каролийна Васли, которую цитирует телеканал.

Само собой, в эстонской столице Таллинне декларирование доходов нечто вроде национального вида спорта — точно также, как и словосочетание «налоговый департамент» у многих не ассоциируется с чем-то неприятным, утверждает телеканал.

«Все, что мы можем сделать в электронном виде, мы так и делаем, в этом суть, - говорит в уличном опросе Кааре. - Никто не хочет с бумагами в руках куда-то бежать».

В Европе, по оценке ZDF, помимо Эстонии, нет другой страны с такими мощными виртуальными возможностями — электронные как выборы, так и регистрация автомобиля.

«Мы приложили много усилий для обеспечения безопасности данных, - сказала ZDF заведующая отделом налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги. - И люди, которые входят в эту среду, должны аутентифицировать себя безопасно, будь то через ID-kaart или mobiil-ID».

ZDF отметил, что около половины жителей Эстонии подают декларации в первые три дня.

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