Немецкий телеканал: заполнение декларации о доходах — национальный вид спорта в Эстонии

«На старт! Внимание! Марш! Именно сейчас начался эстонский чемпионат по декларированию доходов», - цитирует ZDF пост двухлетней давности в соцсетях специалиста по художественному переводу Пирет Аус.

«Взрослые радости: декларация о доходах подана. Сумму с расходов на обучение инвестирую в будущее: в вафельницу и ночлег через AirBNB для летней поездки в Киев», - пишет журналистка Каролийна Васли, которую цитирует телеканал.

Само собой, в эстонской столице Таллинне декларирование доходов нечто вроде национального вида спорта — точно также, как и словосочетание «налоговый департамент» у многих не ассоциируется с чем-то неприятным, утверждает телеканал.

«Все, что мы можем сделать в электронном виде, мы так и делаем, в этом суть, - говорит в уличном опросе Кааре. - Никто не хочет с бумагами в руках куда-то бежать».

В Европе, по оценке ZDF, помимо Эстонии, нет другой страны с такими мощными виртуальными возможностями — электронные как выборы, так и регистрация автомобиля.

«Мы приложили много усилий для обеспечения безопасности данных, - сказала ZDF заведующая отделом налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги. - И люди, которые входят в эту среду, должны аутентифицировать себя безопасно, будь то через ID-kaart или mobiil-ID».