13-летняя эстонская пловчиха Энели Ефимова феноменально выступила на соревнованиях в Риге

На прошедших выходных в Риге состоялся Открытый чемпионат Латвию по плаванию, главной героиней которого стала 13-летняя эстонская пловчиха Энели Ефимова, передает Ujumiskool.ee.
Для Ефимовой старты в рижском бассейне стали первыми на длинной воде в этом сезоне. В первом же заплыве, квалификации к финалу 100 метров брассом, Ефимова установила новый рекорд Эстонии для юниоров - 1.10,66. В финале на этой дистанции Ефимова в трудной борьбе одолела Арины Сысоеву из Латвии, опередив представительницу Латвии всего на 0,18 секунд, заодно еще раз улучшив рекорд Эстонии - 1.10,55.
Во второй день соревнований Ефимова снова установила рекорд Эстонии: на этот раз пало достижение Марии Романюк на дистанции 200 метров брассом - 2.36,06. Но и собственное достижение Ефимовой не продержалось и суток - Энели в вечернем финале выиграла заплыв с новым рекордом - 2.32,39.
И в последний день соревнований Ефимова выиграла золото на дистанции 50 метров брассом, причем показанный в финале результат, 31,99, на одну сотую лучше взрослого рекорда Латвии на этой дистанции и на 67 сотых хуже взрослого рекорда Эстонии, который принадлежит Яне Трепп.
Успех в Риге помог Ефимовой выполнить нормативы для участия в чемпионате Европы среди взрослых, который пройдет в мае в Будапеште.