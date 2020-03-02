Не успел на пересадку в Таллинн: пассажир отсудил у авиакомпании 600 евро

Спор между занимающейся истребованием компенсаций в пользу пассажиров за опоздавшие или отмененные рейсы фирмой Lennuabi OÜ и авиакомпанией Finnair дошел до Государственного суда, где было принято решение в пользу Lennuabi.
Государственный суд постановил не принимать в производство кассационную жалобу Finnair на решение окружного суда, поскольку болезнь члена экипажа не является чрезвычайной ситуацией и не оправдывает задержку рейса.
«Данный случай имел место еще в октябре 2017 года, когда рейс Сингапур-Хельсинки опоздал из-за болезни члена экипажа, и пассажир не успел на пересадку в Таллинн, попав в пункт назначения на четыре часа позднее запланированного», - пояснил главный юрист Lennuabi Карл Хыбемяги. Если дальнемагистральный рейс отменяется или опаздывает не менее, чем на четыре часа, у пассажира есть право на компенсацию в размере 600 евро.
«В данном случае компания Finnair не пожелала выплачивать компенсацию, утверждая, что болезнь члена экипажа является чрезвычайной ситуацией. Вместе с тем практика Европейского суда показывает, что авиакомпании все же должны учитывать возможность подобных случаев. В ходе производства содержание возражений ответчика изменилось: Finnair начал утверждать, что требование просрочено, хотя в действительности на предъявление таких требований есть три года», - отметил Хыбемяги. Спор вокруг 600 евро компенсации дошел до суда, адвокаты сторон работали в течение нескольких лет. В результате как уездный, так и окружной суды признали правоту Lennuabi. Компания Finnair оспорила последнее решение в Государственном суде, но на прошлой неделе Государственный суд решил не принимать дело в производство.
Зачастую авиакомпании очень неохотно выплачивают пассажирам компенсации, в результате чего в прошлом году Lennuabi пришлось обращаться в суд около 300 раз. «Данный случай, к сожалению, довольно точно характеризует нашу работу. В случае с Finnair плата за услугу Lennuabi составила 180 евро, тогда как фактические судебные издержки оказались в десятки раз больше», - сказал Хыбемяги.
В 2019 году фирма Lennuabi приняла около 3700 заявлений, касающихся опоздавших или отмененных рейсов примерно 7400 пассажиров. В среднем заявление касается двух человек, а размер требования составляет 740 евро. Суммарно Lennuabi смогла получить от авиакомпаний в пользу своих клиентов более двух миллион евро компенсаций.