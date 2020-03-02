Полиция высылает из страны сопротивлявшегося задержанию гражданина Украины

Полиция высылает из страны украинского гражданина, который сопротивлялся задержанию и оскорблял сотрудников правоохранительных органов.
В минувшую субботу гражданин Украины 1989 года рождения вел себя агрессивно по отношению к представителям власти, беспокоил сограждан и оказал сопротивление при задержании, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Пыхьяской префектуры. Иностранец также оскорбил полицейских.
Служба пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры составила ему предписание покинуть Эстонию, ему установлен запрет на въезд в страну на пять лет. До своей высылки мужчина находится в полицейском участке Кесклинна.