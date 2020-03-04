В Китае от коронавируса умерло уже почти 3000 человек

Кроме того, выявлено 119 новых случаев инфицирования. Общее число зараженных, согласно официальной статистике, выросло до 80 270. Из них почти 50 тысяч уже выписаны из больниц, пишет DW.com.

В целом по всему миру число заразившихся вирусом нового типа по состоянию на утро 4 марта составило 92 801 случай, зафиксирован 3201 летальный случай, пишет гонконгская газета South China Morning Post, которая занимается подсчетом данных о скончавшихся, инфицированных и выздоровевших.