Гросс: открытие новых магазинов только навредит интересам потребителей

По словам Гросса, хотя конкуренция необходима и является движущей силой, если она слишком высока, то в какой-то момент может начать отрицательно влиять на потребителей, пишет портал Rus.ERR, отмечая, что, по мнению предпринимателя, в магазинах Эстонии скоро будет не хватать покупателей.

"В продуктовых магазинах в особенности прилавки должны быть заполнены свежей продукцией, а выбор должен быть широким, и все мы знаем, что происходит с товарами, когда в магазине мало покупателей: качество некоторых товаров может упасть за несколько часов, поддерживать богатый выбор сложно, товары начинают портиться, и это приводит к росту цен", – объяснил Гросс.

Он отметил, что его сеть отличается наличием своего производства, что дает ей некоторое преимущество перед конкурентами.