Гросс: открытие новых магазинов только навредит интересам потребителей

Эстонский рынок розничной торговли настолько насыщен, что открытие новых магазинов может начать вредить интересам потребителей, так как приведет к росту цен, считает бизнесмен Олег Гросс, которому принадлежит сеть магазинов Grossi.
По словам Гросса, хотя конкуренция необходима и является движущей силой, если она слишком высока, то в какой-то момент может начать отрицательно влиять на потребителей, пишет портал Rus.ERR, отмечая, что, по мнению предпринимателя, в магазинах Эстонии скоро будет не хватать покупателей.
"В продуктовых магазинах в особенности прилавки должны быть заполнены свежей продукцией, а выбор должен быть широким, и все мы знаем, что происходит с товарами, когда в магазине мало покупателей: качество некоторых товаров может упасть за несколько часов, поддерживать богатый выбор сложно, товары начинают портиться, и это приводит к росту цен", – объяснил Гросс.
Он отметил, что его сеть отличается наличием своего производства, что дает ей некоторое преимущество перед конкурентами.
"Если в лучшие времена у нас в среднем более 70 000 покупателей в день, то в пятницу перед зарплатой 55 000-60 000 человек - это ясно показывает, что у людей закончились деньги", – считает Гросс.