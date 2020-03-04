Попутчик первого в Эстонии человека, заразившегося коронавирусом, тоже заболел

В рамках пресс-конференции директор латвийского Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков рассказал, что вместе с гражданином Ирана, который стал первым заболевшим Covid-19 в Эстонии, в центр Риги на маршрутке ехал и гражданин Германии, у которого позднее появились симптомы коронавируса, пишет Rus.TVNET.