Все матчи и спортивные мероприятия в Италии в течение месяца будут проводиться без зрителей

Все спортивные мероприятия в Италии до 3 апреля из-за коронавируса будут проводиться без зрителей, передает Footall Italia.
Указ был принят властями страны, он относится ко всем регионам, включая те, кто распространение инфекции не носило масштабный характер.
Также клубы обязали регулярно проверять спортсменов и сотрудников на предмет заражения.
По последним данным, в Италии заразились коронавирусом более 3000 человек, 107 человек скончались.
Есть вероятность, что перенесенные матчи 26-го тура Серии А, включая игру «Ювентус» – «Интер», пройдут в ближайший уик-энд – вместо матчей 27-го тура.
Матчи 27-го тура сдвинутся на следующие выходные, на которых должны были пройти игры 28-го тура, и так далее.
Подобный сдвиг расписания пока официально не утвержден Серией А, но все матчи в любом случае пройдут за закрытыми дверями.
С 7 марта по 4 апреля должно пройти три тура итальянского чемпионата.