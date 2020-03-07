Департамент здоровья Эстонии рассказал об особенностях заражения коронавирусом

Департамент здоровья сообщает, что коронавирус не распространяется по вентиляционной системе многоквартирного дома — для заражения необходим близкий контакт с физиологическими жидкостями больного, например, кровью, калом, мочой, слюной или спермой.
«Когда инфицированный COVID-19 человек кашляет, чихает или разговаривает, в воздух попадают содержащие вирус микрокапли, - пояснила главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями департамента здоровья Ханна Сепп. - Эти содержащие вирус микрокапли довольно тяжелые и поэтому разносятся в воздухе на не очень далекое расстояние».
Как известно на данный момент, микрокапли могут разноситься максимально на расстояние до двух метров. Сохранение содержащих вирус микрокапель на поверхностях зависит от температуры воздуха и средней влажности в окружающей их среде. При комнатной температуре (22–25 градусов тепла) и примерно 40-процентной относительной влажности вирус сохраняется до 4-5 дней. Чем выше температура и относительная влажность, тем быстрее вирус погибает. Например, во время исследования, проведенного с SARS-CoV, при 80-процентной влажности и 20-градусной температуре в течение суток выжило всего 3 процента находившихся на поверхности коронавирусов. Поэтому влажная уборка играет важную роль в профилактике COVID-19.
Находящийся на поверхностях коронавирус эффективно уничтожается различными биоцидами, один из самых распространенных биоцидов — этанол. 70-процентного раствора этанола достаточно для очистки поверхностей от SARS-CoV.
Нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, а также необходимо соблюдать правила гигиены — правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.
Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.
Департамент здоровья советует вернувшимся из зоны риска 14 дней наблюдать за состоянием своего здоровья и оставаться дома. Само собой разумеется, что в этот период также не следует посещать публичные мероприятия, кружки по интересам, торговые центры и тому подобные места.