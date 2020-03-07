Департамент здоровья Эстонии рассказал об особенностях заражения коронавирусом

«Когда инфицированный COVID-19 человек кашляет, чихает или разговаривает, в воздух попадают содержащие вирус микрокапли, - пояснила главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями департамента здоровья Ханна Сепп. - Эти содержащие вирус микрокапли довольно тяжелые и поэтому разносятся в воздухе на не очень далекое расстояние».

Как известно на данный момент, микрокапли могут разноситься максимально на расстояние до двух метров. Сохранение содержащих вирус микрокапель на поверхностях зависит от температуры воздуха и средней влажности в окружающей их среде. При комнатной температуре (22–25 градусов тепла) и примерно 40-процентной относительной влажности вирус сохраняется до 4-5 дней. Чем выше температура и относительная влажность, тем быстрее вирус погибает. Например, во время исследования, проведенного с SARS-CoV, при 80-процентной влажности и 20-градусной температуре в течение суток выжило всего 3 процента находившихся на поверхности коронавирусов. Поэтому влажная уборка играет важную роль в профилактике COVID-19.

Находящийся на поверхностях коронавирус эффективно уничтожается различными биоцидами, один из самых распространенных биоцидов — этанол. 70-процентного раствора этанола достаточно для очистки поверхностей от SARS-CoV.

Нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, а также необходимо соблюдать правила гигиены — правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.