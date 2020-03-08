Фото ⟩ Женский день приносит рекордные обороты цветочным магазинам

Продавцы цветочного магазина в Paide Selver были заняты работой еще в пятницу днем. В магазине не было свободного места - везде стояли красивые цветы и букеты. Продавцы говорят, что из-за женского дня март является месяцем с самым высоким оборотом.

Sagin lillepoes ФОТО: Silja Ratt

По словам продавцов, никак нельзя утверждать, что традиция дарить цветы в женский день забыта: молодые люди в этот день также очень охотно приобретают цветы . Продавцы отметили, что молодые покупают букет большего размера, тогда как люди в возрасте, как правило, ограничиваются несколькими цветами.

По словам продавцов, самыми популярными цветами в женский день являются тюльпаны.

Хотя в последнее время все больше обычных магазинов начали торговать цветами, продавцы цветочных магазинов говорят, что продуктовые магазины не увели у них покупателей.

Lillepood Maksimarketi juures ФОТО: Silja Ratt

Цветочный магазин Maksimarket также в пятницу днем был готов к женскому дню, и цветов было больше, чем обычно. Там продавцы говорят, что пожилые покупатели часто покупают свои цветы на день или два раньше, в то время как молодые люди приходят в магазин непосредственно 8 марта. В пиковые моменты очередь может даже доходить до дверей.