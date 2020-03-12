Merko приступила к строительству третьего этапа микрорайона Уус-Веэренни

Многоквартирные дома Uus-Veerenni Park будут расположены на улице Вана-Лыуна рядом с улицей Пилле. Следующим летом будут достроены два четырехэтажных и одно шестиэтажное здания с зонами для отдыха и игр, а также внутриквартальными пешеходными дорожками и подземной парковкой.

«Микрорайон Uus-Veerenni уже очень оживлен. Более 130 семей переехали в свои новые квартиры, на коммерческих площадях кипит работа. Мы продолжим строительство вдоль улицы Веэренни, но также предложим новое архитектурное решение и внутриквартальное расположение домов в другой части района, развитием которого мы занимаемся», - сказал директор подразделения развития недвижимости Merko Ehitus Eesti Тийт Куузик.

При создании архитектурного решения для Uus-Veerenni Park архитектор Велле Кадалипп был вдохновлен фанерой как материалом, который имеет еще и историческую ценность, так как ранее на этом месте располагалась мебельная фабрика Лютера. Намеки на слоистую структуру фанеры и полосатое поперечное сечение можно увидеть в оформлении фасадов и подъездов домов. Самое высокое здание проекта имеет слегка выпуклую форму, напоминающую изогнутую фанеру.

Новый микрорайон Uus-Veerenni Park. ФОТО: Merko Ehitus Eesti

Новые многоквартирные дома имеют энергетический класс B и построены с использованием решений умного дома. Квартиры в новых домах — от одно- до четырехкомнатных, некоторые с отдельными балконами и террасами. В квартирах предусмотрена принудительная вентиляция с рекуперацией тепла и регулируемое водяное отопление пола.

Площадь новых квартир в Uus-Veerenni Park - от 33 до 133 квадратных метров, а цена квадратного метра варьируется от 2746 до 3795 евро.