Рийгикогу вновь принял Закон о пенсионной реформе

Закон о пенсионной реформе был вновь принял 52 голосами за и 43 голосами против.

После того, как президент Керсти Кальюлайд отказалась провозгласить инициированный правительством законопроект пенсионной реформы, он сегодня вернулся в Рийгикогу. На то, чтобы пересмотреть законопроект, у народных избранников были только одно заседание и голосование.

В конце января 56 членов Рийгикогу проголосовали за инициированную правительством реформу обязательной накопительной пенсии, а 45 были против.

Каждый член Рийгикогу мог задать один устный вопрос каждому из докладчиков - представителям комиссии по конституционным вопросам и финансовой комиссии. Все члены Рийгикогу могли высказать свое мнение в ходе дискуссий.