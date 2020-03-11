Рийгикогу вновь принял Закон о пенсионной реформе

На сегодняшнем голосовании парламент принял в неизменном виде Закон о пенсионной реформе, сообщает Postimees.
Закон о пенсионной реформе был вновь принял 52 голосами за и 43 голосами против.
После того, как президент Керсти Кальюлайд отказалась провозгласить инициированный правительством законопроект пенсионной реформы, он сегодня вернулся в Рийгикогу. На то, чтобы пересмотреть законопроект, у народных избранников были только одно заседание и голосование.
В конце января 56 членов Рийгикогу проголосовали за инициированную правительством реформу обязательной накопительной пенсии, а 45 были против.
Каждый член Рийгикогу мог задать один устный вопрос каждому из докладчиков - представителям комиссии по конституционным вопросам и финансовой комиссии. Все члены Рийгикогу могли высказать свое мнение в ходе дискуссий.
Теперь Закон о пенсионной реформе будет снова отправлен президенту Керсти Кальюлайд для провозглашения.