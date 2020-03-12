Кылварт предлагает ужесточить борьбу с распространением коронавируса

Мэр Таллинна Михаил Кылварт направил в четверг премьер-министру Юри Ратасу ряд предложений по предотвращению распространения вируса COVID-19, в числе которых двухнедельный карантин для всех, прибывающих в Эстонию из зон с высоким риском заражения, необходимость создания правового обоснования для отмены всевозможных мероприятий, а также утверждение единого порядка работы для всех учебных заведений Эстонии.

По словам Михаила Кылварта, правовое пространство дает местным самоуправлениям весьма ограниченные возможности для установления жестких границ в борьбе с распространением вируса. Поэтому мэр Таллинна предложил ввести единые ограничения во всей стране, чтобы местным самоуправлениям не приходилось порознь решать одни и те же вопросы.

«В сложившейся ситуации от самоуправлений ожидают конкретных шагов, но законодательная база скорее предусматривает какие-то выборочные действия либо отсутствует вовсе», - пишет в обращении Михаил Кылварт.

Являясь крупнейшими в стране морскими и воздушными воротами, Таллинн предлагает ввести на территории Эстонии временный пограничный контроль и ввести в отношении прибывающих из-за рубежа людей двухнедельный карантин или же дать им возможность вернуться обратно.

«Мы внесли правительству Эстонской Республики предложение установить точные критерии и создать законодательную базу, исходя из которых можно отменять разные мероприятия. У местных самоуправлений есть возможность отменить только те мероприятия, организаторами которых являются подконтрольные им ведомства. Что касается концертов или конференций и других мероприятий, не требующих отдельного разрешения на проведение, и которые организует частный сектор и гражданские объединения, то у самоуправления нет правовой основы для запрета проводимого мероприятия», - отмечает в письме мэр Таллинна.

Также внесено предложение разработать и утвердить единые правила организации работы учебных заведений во всей Эстонии.

«Работа школ должна быть синхронизована, также должно быть обеспечено качество учебного процесса; но это невозможно гарантировать, если каждое самоуправление будет принимать решения самостоятельно», - добавляет Михаил Кылварт.

Также мэр Таллинна предложил ввести в состав правительственной комиссии и представителя Таллиннской горуправы, поскольку это самоуправление является крупнейшим в Эстонии, и плотнее всего столкнулось с проблемой коронавируса.