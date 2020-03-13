Из-за коронавируса могут перенести государственные экзамены

По словам руководителя по связям с общественностью министерства Тарму Курма, в связи в госэкзаменами министерство обдумывало различные сценарии еще до введения чрезвычайного положения.

«Явно не исключено, что государственные экзамены придется перенести, но точнее мы сможем говорить об этом позже, до них еще все же есть немного времени», - сказал он.

По словам Курма, через две недели Министерство образования пересмотрит ситуацию и примет решение на основании новых данных. Это касается и вчерашнего решения о закрытии всех школ в Эстонии: через две недели министерство оценит обстановку и решит, нужно ли продлевать срок закрытия.

Он добавил, что министерство проанализирует разное время экзаменов в случае, если их действительно придется переносить.

Согласно действующей сейчас программе, экзамен по эстонском языку должен пройти 20 апреля, экзамен по эстонскому, как второму языку - 21-23 апреля, экзамен по английскому языку - 4-11 мая, а госэкзамен по математике – 22 мая.