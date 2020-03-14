Полиция нашла пропавшего 46-летнего мужчину

С утра среды близкие не могли связаться с 46-летним Марго из Пярнумаа, телефон которого был выключен. У полиции были основания полагать, что пропавший мог находиться на Хийумаа, куда он отправился по работе. Полиция проверила место ночлега Марго на Хийумаа, побеседовала с его близкими и проверила возможные передвижения, но, к сожалению, обнаружить его не удалось.