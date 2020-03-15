Рейнсалу: введение драконовских ограничений свободы передвижения жителей Эстонии не рассматривается

В студии эстонской редакции Postimees побывал министр иностранных дел Эстонии, член кризисной комиссии Урмас Рейнсалу, который ответил на вопросы главного редактора издания Марта Раудсаара.
Рейнсалу объяснил, что введенные на границе ограничения продиктованы желанием остановить ввоз вируса в страну. У правительства нет планов вводить драконовские методы и ограничивать и перемещения по улицам, как это было сделано в Испании: «У нас очень ответственные и осторожные люди, мы надеемся, что таких драконовских методов не потребуется». Так министр ответил, в том числе, и на вопрос одного из читателей: коснется ли закрытие общественных мест баров и, как продолжил Рейнсалу, всех точек общепита и торговых центров?
Март Раудсаар спросил, как относиться к призыву правительства жителям Эстонии, которым надлежит как можно быстрее вернуться на родину, если они находятся за границей: «Есть люди, которые живут, работают или учатся за границей, они не могут все бросить и рвануть домой».
Рейнсалу объяснил, что призыв, конечно, в первую очередь касается тех, кто находится в краткосрочной поездке за рубежом: «Мы не предполагаем, что канадская или ньюйоркская эстонская община сейчас должна срочно ехать в Эстонию. Однако те, кто находится в краткосрочных поездках должны подумать о возвращении, поскольку ситуация меняется очень быстро и движение людей в мире ограничивается все больше».
По поводу ограничения международных полетов, Рейнсалу сказал, что причин тут две: во-первых, страны уже давно начали ограничивать сообщение с очагами распространения, а, во-вторых, сами авиакомпании отменяют рейсы, поскольку нет смысла летать на полупустых самолетах. Однако это и весьма эффективный метод, поскольку основная задача сейчас – свести к минимуму контакты между людьми.
Это, кстати, является и основной задачей в Эстонии, поэтому людям советуют по возможности оставаться дома, читать книги, общаться с людьми, можно ходить на улицу, но нужно стараться ограничить свои социальные контакты, сосредоточившись на своих семьях: «Мы должны оградить самую незащищенную часть населения – пожилых людей и людей со слабым здоровьем».
Раудсаар поделился историей о том, что, например, в Германии запрещено вывозить средства индивидуальной защиты – как же так и где солидарность и помощь Европы, которая обещала помочь и деньгами, и средствами?
Рейнсалу, сказал, что со средствами личной защиты у нас проблем быть не должно, поскольку есть и свои производители, и госзаказы. Сейчас должны поставить более сложную технику – аппараты искусственного дыхания. Поэтому проблем возникнуть не должно.
А в том, что касается помощи, важнее, что свою помощь на добровольной основе предлагают и частные лица, и предприятия, объемы работы у которых сейчас сократились и есть желание помочь стране преодолеть этот кризис.
Кризисная комиссия соберется завтра в 10 часов, после чего нужно ждать новых решений и перечня дополнительных мер.