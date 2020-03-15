Рейнсалу: введение драконовских ограничений свободы передвижения жителей Эстонии не рассматривается

Рейнсалу объяснил, что введенные на границе ограничения продиктованы желанием остановить ввоз вируса в страну. У правительства нет планов вводить драконовские методы и ограничивать и перемещения по улицам, как это было сделано в Испании: «У нас очень ответственные и осторожные люди, мы надеемся, что таких драконовских методов не потребуется». Так министр ответил, в том числе, и на вопрос одного из читателей: коснется ли закрытие общественных мест баров и, как продолжил Рейнсалу, всех точек общепита и торговых центров?

Март Раудсаар спросил, как относиться к призыву правительства жителям Эстонии, которым надлежит как можно быстрее вернуться на родину, если они находятся за границей: «Есть люди, которые живут, работают или учатся за границей, они не могут все бросить и рвануть домой».

Рейнсалу объяснил, что призыв, конечно, в первую очередь касается тех, кто находится в краткосрочной поездке за рубежом: «Мы не предполагаем, что канадская или ньюйоркская эстонская община сейчас должна срочно ехать в Эстонию. Однако те, кто находится в краткосрочных поездках должны подумать о возвращении, поскольку ситуация меняется очень быстро и движение людей в мире ограничивается все больше».

По поводу ограничения международных полетов, Рейнсалу сказал, что причин тут две: во-первых, страны уже давно начали ограничивать сообщение с очагами распространения, а, во-вторых, сами авиакомпании отменяют рейсы, поскольку нет смысла летать на полупустых самолетах. Однако это и весьма эффективный метод, поскольку основная задача сейчас – свести к минимуму контакты между людьми.

Это, кстати, является и основной задачей в Эстонии, поэтому людям советуют по возможности оставаться дома, читать книги, общаться с людьми, можно ходить на улицу, но нужно стараться ограничить свои социальные контакты, сосредоточившись на своих семьях: «Мы должны оградить самую незащищенную часть населения – пожилых людей и людей со слабым здоровьем».

Раудсаар поделился историей о том, что, например, в Германии запрещено вывозить средства индивидуальной защиты – как же так и где солидарность и помощь Европы, которая обещала помочь и деньгами, и средствами?

Рейнсалу, сказал, что со средствами личной защиты у нас проблем быть не должно, поскольку есть и свои производители, и госзаказы. Сейчас должны поставить более сложную технику – аппараты искусственного дыхания. Поэтому проблем возникнуть не должно.

А в том, что касается помощи, важнее, что свою помощь на добровольной основе предлагают и частные лица, и предприятия, объемы работы у которых сейчас сократились и есть желание помочь стране преодолеть этот кризис.