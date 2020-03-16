Государство и предприниматели: Эстония обеспечена достаточным количеством продовольствия

Сегодня на встрече с представителями производителей пищевой продукции в Министерстве по делам сельской жизни обсудили действующую в Эстонии чрезвычайную ситуацию и вопросы обеспечения страны продовольствием – Эстония снабжена достаточным количеством продуктов питания.
По словам министра по делам сельской жизни Арво Аллера в Эстонии достаточно продовольствия: «В магазинах хватает продовольствия, но, поскольку главная цель нынешнего чрезвычайного положения – сократить контакты между людьми, то дома можно создать примерно двухнедельный запас продуктов для всей семьи. Так мы сможем избежать лишнего контакта между людьми в магазинах», – сказал министр.
В настоящее время ни одно предприятие пищевой промышленности или поставщик продуктов питания (оптовые поставщики, импортёры) не прекратили свою деятельность. «Государство и предприниматели делают все, чтобы накормить эстоноземельцев и не допустить нехватки продовольствия», – добавил министр и выразил благодарность всем тем, кто работает для того, чтобы на наших столах хватало еды.
«Прежде чем идти в магазин, стоит подумать о своих нуждах и составить список, чтобы совершить покупки как можно быстрее и в ближайшее время не возникло необходимости возвращаться в магазин из-за пары забытых покупок», – сказал министр.
По словам организаций, представляющих предпринимателей, проблем с запасами продовольствия также нет. Проблема может возникнуть прежде всего в том случае, если работники станут массово болеть. Кроме того, представители ассоциаций предпринимателей отметили важность сохранения трансграничного движения товаров.
На собрании присутствовали представители Союза фермеров, Союза пищевой промышленности, Агропромышленной палаты Эстонии, Рыбного союза, Садоводческого Союза, Торгово-промышленной палаты и Союза торговцев Эстонии.