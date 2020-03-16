Государство и предприниматели: Эстония обеспечена достаточным количеством продовольствия

По словам министра по делам сельской жизни Арво Аллера в Эстонии достаточно продовольствия: «В магазинах хватает продовольствия, но, поскольку главная цель нынешнего чрезвычайного положения – сократить контакты между людьми, то дома можно создать примерно двухнедельный запас продуктов для всей семьи. Так мы сможем избежать лишнего контакта между людьми в магазинах», – сказал министр.

В настоящее время ни одно предприятие пищевой промышленности или поставщик продуктов питания (оптовые поставщики, импортёры) не прекратили свою деятельность. «Государство и предприниматели делают все, чтобы накормить эстоноземельцев и не допустить нехватки продовольствия», – добавил министр и выразил благодарность всем тем, кто работает для того, чтобы на наших столах хватало еды.

«Прежде чем идти в магазин, стоит подумать о своих нуждах и составить список, чтобы совершить покупки как можно быстрее и в ближайшее время не возникло необходимости возвращаться в магазин из-за пары забытых покупок», – сказал министр.

По словам организаций, представляющих предпринимателей, проблем с запасами продовольствия также нет. Проблема может возникнуть прежде всего в том случае, если работники станут массово болеть. Кроме того, представители ассоциаций предпринимателей отметили важность сохранения трансграничного движения товаров.