Вт, 17.03.2020
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Представительства Telia пока остаются открытыми, но изменили часы работы

Telia.

ФОТО: Jessica Gow/TT / TT NEWS AGENCY

Большая часть представительств Telia пока не закрывается, хотя часы их работы сократились. Сейчас представительства обслуживают клиентов с 12:00 до 17:00. 

Исполняющая обязанности руководителя  по продажам и обслуживанию Telia Eesti Катре Лийберг сказала, что Telia, как поставщик жизненно важных услуг, желает и в период кризиса максимально поддерживать своих клиентов. 

«В сегодняшней ситуации людям необходима помощь в переходе как на удаленную работу, так и на э-обучение, и наши представительства играют в этом важную роль – и при консультациях, и для выдачи необходимых устройств», – сказала Лийберг.  

Работники представительств Telia пользуются дезинфицирующими средствами, чтобы снизить риски, связанные с распространением вируса. «Все же мы просим клиентов обращаться в представительства только в случае крайней необходимости. Ответственное поведение позволит нам защищать и себя, и работников, которые поддерживают клиентов в это сложное время», – добавила Лийберг.

В данный момент в связи со сложившейся ситуацией закрыты представительства Telia в торговом центре Rocca al Mare в Таллинне, в Виймси, Курессааре и Пылва.

В период закрытия представительства рекомендуется осуществлять все связанные с Telia операции в самообслуживании в интернете. При покупке устройств вам поможет интернет-магазин Telia.

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