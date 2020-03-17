Представительства Telia пока остаются открытыми, но изменили часы работы

Исполняющая обязанности руководителя по продажам и обслуживанию Telia Eesti Катре Лийберг сказала, что Telia, как поставщик жизненно важных услуг, желает и в период кризиса максимально поддерживать своих клиентов.

«В сегодняшней ситуации людям необходима помощь в переходе как на удаленную работу, так и на э-обучение, и наши представительства играют в этом важную роль – и при консультациях, и для выдачи необходимых устройств», – сказала Лийберг.

Работники представительств Telia пользуются дезинфицирующими средствами, чтобы снизить риски, связанные с распространением вируса. «Все же мы просим клиентов обращаться в представительства только в случае крайней необходимости. Ответственное поведение позволит нам защищать и себя, и работников, которые поддерживают клиентов в это сложное время», – добавила Лийберг.

В данный момент в связи со сложившейся ситуацией закрыты представительства Telia в торговом центре Rocca al Mare в Таллинне, в Виймси, Курессааре и Пылва.