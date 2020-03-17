Торговцы: продуктов питания хватает, но панические покупки создают замкнутый круг

"Прежде всего, я хотела бы лично поблагодарить 73 000 работников торговли, включая 24 000 продавцов и работников про обслуживанию клиентом, которые сегодня работают на передовой торговли. Ваши усилия обеспечивают жителей Эстонии жизненно важными товарами и услугами каждый день в условиях чрезвычайного положения и помогают нашему обществу работать. Розничные и оптовые продавцы ежедневно работают вместе через цепочки поставок.

Во-вторых, торговый сектор тесно сотрудничает с государственными учреждениями и усовершенствовал гигиенические процедуры, чтобы минимизировать риск заражения как для наших сотрудников, так и для наших клиентов. Наиболее важными шагами являются частая очистка и дезинфекция поверхностей и посуды, замена развесных продуктов упакованными, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, сохранение дистанции между сотрудниками и клиентами наших магазинах. Мы также призываем людей ходить в магазины по мере необходимости и покупать недельный запас еды за раз.

В-третьих, мы поддерживаем взятый правительством Эстонии курс на обеспечение свободного перемещения товаров на международном уровне. Это гарантирует функционирование наших цепочек поставок и помогает поддерживать запасы продовольствия на нормальном уровне. У нас также есть достаточно запасов в стране, чтобы кормить людей пару месяцев.

В-четвертых, мы заверяем жителей Эстонии, что нет необходимости хранить большое количество продуктов питания. Продуктовые магазины остаются открытыми, хотя некоторые магазины ограничивают часы работы. Панические покупки создают впечатление, что товаров не хватает, и создают замкнутый круг, в котором нашим сотрудникам трудно заполнить полки. Мы призываем потребителей к солидарности и здравому смыслу - предоставьте продукты тем, кто в них нуждается в данный момент. Мы пополняем полки в течение дня.

В-пятых, мы обеспокоены выживанием компаний в нашем секторе. Вот почему мы обратились к правительству за государственной поддержкой и опорой в области заработной платы в ситуации, когда многие работники вынуждены оставаться дома".

