Кийк: сейчас нужно экономно обращаться с запасами лекарств

По словам Кийка, Эстония зависит от партнеров и других стран, но для снижения связанных с поставками рисков поддерживается постоянное общение с рядом поставщиков и производителей медикаментов.

По словам Кийка, нужно крайне экономно обращаться с имеющимся резервом, это одна из причин, по которым больницы перевели на второй уровень готовности — значительная часть планового лечения отложена.

При распространении коронавируса возможны проблемы при покупках лекарств, поскольку некоторые аптеки закрылись на время болезни или карантина своих сотрудников. На данный момент временно закрыты девять аптек.