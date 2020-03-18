Ср, 18.03.2020
Не исключено, что женщина и сама не ценит себя в достаточной мере. Никогда не помешает, если она будет дальше обучаться и повышать свою квалификацию. Мартин Репинский
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео
  • Студия Postimees: мир закрылся от коронавируса, все поездки в этом году отменяются?

Студия Postimees: мир закрылся от коронавируса, все поездки в этом году отменяются?

Чтобы остановить распространение коронавируса, огромное число государств закрыло свои границы. Туризм практически остановился. Те смельчаки, которые рискнули отправиться в путешествие до объявления чрезвычайного положения и начала блокировки передвижения по миру, или были вынуждены с боем прорываться на родину, или застряли за границей и взывают о помощи. О том, что происходит и чего ждать в будущем, в 13.00 в прямом эфире студии Rus.Postimees мы поговорим с директором отдела протокола Министерства иностранных дел Эстонии Лаури Бамбусом.  

  • Насколько жестким оказалось закрытие границ в мире, сколько жителей Эстонии оказались в ловушке?
  • Как обстоят дела на польской границе, почему ситуация так накалилась?
  • Что будет с жителями Эстонии, которые учатся или работают за рубежом? Если они потеряют работу, смогут ли вернуться на родину?
  • Почему звучит так много жалоб на МИД: это сбой коммуникации или дипломаты не всесильны?
  • Есть ли прогнозы на будущее: откроется ли мир в этом году или нужно отложить все поездки и сидеть дома?

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ