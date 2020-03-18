Жители Эстонии, попавшие в ловушку на границе Украины и Польши, смогли выйти из положения

Жители Тарту, застрявшие между пограничными пунктами Украины и Польши, благодаря работе дипломатов смогли вернуться на Украину и направиться в Киев, чтобы оформить там краткосрочную визу в Белоруссию и вернуться домой.

Сегодня Tartu Postimees поговорил с женой одного из застрявших на границе эстонцев. Она сообщила, что сейчас мужчины в Латвии и примерно через три часа должны быть дома. Поскольку они очень устали, то ночью остановились в Белоруссии, чтобы несколько часов поспать в машине.