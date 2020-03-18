Жители Эстонии, попавшие в ловушку на границе Украины и Польши, смогли выйти из положения

В последние дни Tartu Postimees следил за непростым путешествием жителей Тарту, которые в конце прошлой недели из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом, оказались в ловушке на границе Украины и Польши, а затем снова начали путь домой. Теперь стало известно, что они вернутся в ближайшее время.
Жители Тарту, застрявшие между пограничными пунктами Украины и Польши, благодаря работе дипломатов смогли вернуться на Украину и направиться в Киев, чтобы оформить там краткосрочную визу в Белоруссию и вернуться домой.
Сегодня Tartu Postimees поговорил с женой одного из застрявших на границе эстонцев. Она сообщила, что сейчас мужчины в Латвии и примерно через три часа должны быть дома. Поскольку они очень устали, то ночью остановились в Белоруссии, чтобы несколько часов поспать в машине.
«Уже не знаю, сердиться или радоваться», - сказала она. «Несколько дней сердилась, что не слушает жену, когда я говорю не ехать, но теперь все же радость, что они, наконец, возвращаются», - добавила она и выразила надежду, что путешественникам на придется долго ждать на латвийской границе.