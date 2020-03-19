Заключенные начнут производить защитные маски

Заключенные будут изготавливать маски со специальным фильтром, который препятствует распространению инфекции воздушно-капельным путем.

Поначалу смогут организовать производство 400 масок в день. Тюрьма будет изготавливать маски для собственного использования. Это означает, что масками будут пользоваться как служащие, так и, при необходимости, сами заключенные, если их нужно будет перемещать по тюрьме.

«Использование средств индивидуальной защиты крайне важно в тюрьмах, поскольку большая часть заключенных входят в группу риска коронавируса», - объяснила тюремная пресс-служба, добавив, что многие наркозависимые, еще до того как оказались в тюрьме, заболели ослабляющими иммунную систему инфекционными заболеваниями.

В тюрьмах сейчас около 300 ВИЧ-инфицированных и почти 700 носителей гепатита-С, для которых заражение коронавирусом может оказаться опасным для жизни.