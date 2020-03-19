В Афинах началась церемония передачи Японии огня летней Олимпиады

Церемония передачи Японии олимпийского огня началась в Афинах на Панафинейском стадионе, построенном к первым Олимпийским играм современности 1896 года.
Церемонию транслирует в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT.
На стадионе находится c полсотни человек, трибуны абсолютно пустые.
Впервые подобное мероприятие проходит "за закрытыми дверями" - без гостей, без зрителей и без журналистов, в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса COVID-19.
В остальном церемония проходит в обычном порядке и началась с подъема олимпийского флага и исполнения олимпийского гимна.
Ранее МОК объявил, что нацелен на успешное проведение Олимпиады в Токио, которая должна состояться с 24 июля по 9 августа.