В Афинах началась церемония передачи Японии огня летней Олимпиады

Церемонию транслирует в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT.

На стадионе находится c полсотни человек, трибуны абсолютно пустые.

Впервые подобное мероприятие проходит "за закрытыми дверями" - без гостей, без зрителей и без журналистов, в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса COVID-19.

В остальном церемония проходит в обычном порядке и началась с подъема олимпийского флага и исполнения олимпийского гимна.