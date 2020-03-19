Чт, 19.03.2020
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В Афинах началась церемония передачи Японии огня летней Олимпиады

Olümpiatuli Kreekas.

ФОТО: Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com

Церемония передачи Японии олимпийского огня началась в Афинах на Панафинейском стадионе, построенном к первым Олимпийским играм современности 1896 года.

Церемонию транслирует в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT.

На стадионе находится c полсотни человек, трибуны абсолютно пустые.

Впервые подобное мероприятие проходит "за закрытыми дверями" - без гостей, без зрителей и без журналистов, в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса COVID-19.

В остальном церемония проходит в обычном порядке и началась с подъема олимпийского флага и исполнения олимпийского гимна.

Ранее МОК объявил, что нацелен на успешное проведение Олимпиады в Токио, которая должна состояться с 24 июля по 9 августа.

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