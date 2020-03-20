Финляндия с 22 марта все-таки запретит маятниковую миграцию из Эстонии

Финляндия с воскресенья запретит перемещения между Эстонией и Финляндией лиц, постоянно проживающих в Эстонии, но работающих в Финляндии (т.н. маятниковую миграцию), пишет Rus.ERR.
Решение, принятое в ночь на пятницу кризисной комиссии финского правительства, касается всех людей, постоянное место жительства которых зарегистрировано в Эстонии, на рабочее место находится в Финляндии и вступит в силу 22 марта в 00:00.
Это значит, что трудовым мигрантам придется выбрать - остаться в Финляндии, чтобы продолжать работу, или вернуться на неопределенное время в Эстонию.
Выехать из Финляндии они смогут беспрепятственно, но при этом нужно учитывать, что с 22 марта жители Эстонии не смогут въехать в Финляндию даже при наличии заключенного с финским работодателем трудового договора, а граждане Эстонии, постоянное место жительство которых зарегистрировано в Финляндии, по-прежнему смогут въехать в Финляндию и после 22 марта, но после этого им придется провести 14 дней в домашнем карантине.
Первоначально Финляндия была намерена запретить такую миграцию, но на этой неделе решение было пересмотрено и сообщалось, что маятниковую миграцию все-таки разрешат с определенными ограничениями, однако теперь кризисная комиссия финского правительства все-таки решила ее полностью запретить.
Как cообщил а соцсети Facebook министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, финские власти все-таки решили запретить маятниковую миграцию из Эстонии. Запрет вступает в силу в полночь воскресенья.
«Ночью я поговорил с главой МИД Финляндии и по его словам основанием для этого была касавшаяся здоровья населения рекомендация Министерства здравоохранения Финляндии. Я попросил все же сохранить это исключение, сославшись на то, что сейчас действуют похожие принципы, разрешающие въезд в Эстонию и Финляндию из третьих стран. Я предложил обсудить теоретическую идею о финско-эстонской карантинной зоне», - отметил он.
«Мы договорились, что утром премьер-министры обсудят проблему маятниковой миграции и вопрос общей карантинной зоны. Мы должны исходить из того, что этот запрет будет действовать в полном объеме. Таким образом, эстоноземельцы, которые работают в Финляндии, но не имеют вида на жительства в юридическом смысле, должны срочно принять решение в течение сегодняшнего и завтрашнего дня, пока находятся в Эстонии! Или отправиться в Финляндию и оставаться и работать там, или оставаться в Эстонии без возможности въехать в Финляндию, пока правила не изменятся. Будет ли на них при въезде в Финляндию сегодня и завтра распространяться требование соблюдать карантин, мы сейчас уточняем. Жители Эстонии, которые из Эстонии ездят на работу в Финляндию, сегодня и завтра вы должны решить, хотите ли вы продолжать работать в Финляндии», - сказал Рейнсалу.