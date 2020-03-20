Финляндия с 22 марта все-таки запретит маятниковую миграцию из Эстонии

Решение, принятое в ночь на пятницу кризисной комиссии финского правительства, касается всех людей, постоянное место жительства которых зарегистрировано в Эстонии, на рабочее место находится в Финляндии и вступит в силу 22 марта в 00:00.

Это значит, что трудовым мигрантам придется выбрать - остаться в Финляндии, чтобы продолжать работу, или вернуться на неопределенное время в Эстонию.

Выехать из Финляндии они смогут беспрепятственно, но при этом нужно учитывать, что с 22 марта жители Эстонии не смогут въехать в Финляндию даже при наличии заключенного с финским работодателем трудового договора, а граждане Эстонии, постоянное место жительство которых зарегистрировано в Финляндии, по-прежнему смогут въехать в Финляндию и после 22 марта, но после этого им придется провести 14 дней в домашнем карантине.

Первоначально Финляндия была намерена запретить такую миграцию, но на этой неделе решение было пересмотрено и сообщалось, что маятниковую миграцию все-таки разрешат с определенными ограничениями, однако теперь кризисная комиссия финского правительства все-таки решила ее полностью запретить.

Как cообщил а соцсети Facebook министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, финские власти все-таки решили запретить маятниковую миграцию из Эстонии. Запрет вступает в силу в полночь воскресенья.

«Ночью я поговорил с главой МИД Финляндии и по его словам основанием для этого была касавшаяся здоровья населения рекомендация Министерства здравоохранения Финляндии. Я попросил все же сохранить это исключение, сославшись на то, что сейчас действуют похожие принципы, разрешающие въезд в Эстонию и Финляндию из третьих стран. Я предложил обсудить теоретическую идею о финско-эстонской карантинной зоне», - отметил он.