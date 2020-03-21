Осталось несколько дней: Литва намерена продлить транзит иностранцев через свою территорию

«До этого срока жителям других стран будет разрешен транзит без ненужных остановок через территорию Литовской республики в страну своего проживания», - отметило в пресс-релизе правительство Литвы.

В понедельник Литва в качестве одной из мер карантина от вируса сроком на две недели закрыла свои границы для иностранцев, но открыла на 72 часа «гуманитарный коридор» для тех граждан других стран, которые транзитом хотят проехать через Литву, чтобы попасть к себе домой.