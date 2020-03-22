Трамп написал письмо Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором предложил помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Подчеркивается, что в личном письме американский лидер пояснил свой план развития взаимоотношений между Северной Кореей и США и выразил намерение сотрудничать в борьбе с эпидемией, передает Korrespondent.

"Он впечатлен мерами, которые предпринимает Ким Чен Ын для защиты населения страны от нового коронавируса", − говорится в сообщении.

В республике на данный момент не зафиксировано ни одного случая заражения, однако для принятия профилактических мер Всемирная организация здравоохранения, Красный Крест и Врачи без границ получили разрешение от ООН на поставки в КНДР медицинских товаров и оборудования.

С начала февраля власти КНДР отменили регулярные международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов в Китай и Россию, сотрудникам иностранных посольств рекомендовали не покидать территории представительств и дипломатического квартала Пхеньяна.

Въезд иностранцев на территорию Северной Кореи и их выезд из страны были полностью прекращены.