В Эстонии коронавирус диагностирован у 326 человек: больше всего новых зараженных добавилось в Харьюмаа

За сутки было сделано 417 тестов, на 109 больше, чем вчера.

По сравнению со вчерашним днем добавилось 20 новых диагностированных случаев заражения, больше всего их зафиксировано в Харьюмаа - у девяти человек. В Тарту и Выру добавилось по четыре человека, на Сааремаа - двое. У одного зараженного нет личного кода. Что касается возрастной группы, ситуация не меняется: шесть процентов - люди младше 20 лет и 17 процентов - люди старше 60 лет. В больнице находятся 14 человек, двое из них нуждаются в интенсивной терапии.

На данный момент в Эстонии тесты делают в лабораториях Департамента здоровья, Клиники Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.

В нескольких городах открылись drive-in пункт для взятия проб на коронавирус.

Тесты делают прежде всего тяжело больным и людям, которые входят в группы риска, в т.ч. пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Тест по выбору планируется делать так сказать работникам первой линии, которые могут заразить пациентов, входящих в группу риска – работникам здравоохранения и попечительских учреждений, а также людям, которые оказывают другие жизненно важные услуги.

На прошлой неделе прошел хакатон, который организовали Garage48 и Accelerate Estonia, где научные работники университета Taltech, Тартуского университета и многие другие инициативные люди создали карту, которая отображает данные по коронавирусу в Эстонии. На карте отражаются данные на основе сделанных в Эстонии тестов.

Карту, на которой также можно найти данные уездов из регистра народонаселения, можно посмотреть на сайте Департамента здоровья.

При заболевании люди должны связаться со своим семейный врачом, который оценит необходимость тестирования, согласно протоколу Департамента здоровья. Если анализ нужен, то врач выпишет дигитальное направление. После чего пациент позвонит в специальный центр тестирования и договорится о точном времени и месте для сдачи пробы. Проба из носа берется из машины на основании направления семейного врача и ИД-карты. О результате теста будут сообщать пациенту по телефону в течение одного рабочего дня, также результат будет доступен на портале www.digilugu.ee.

Департамент здоровья отмечает, что после получения дигитального направления необходимо дождаться звонка из Центра тестирования, без предварительных договоренностей пробы не берут.