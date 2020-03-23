Представитель отеля: власти могут опоздать с налоговыми послаблениями

«Гостиничный и туристический сектор терпит огромные убытки. Власти могут опоздать с налоговыми послаблениями, потому что, лишившись доходов, нам просто не с чего будет платить налоги», – заявил в передаче «Своя правда» на канале ETV+ директор по продажам бутик-отелей Schlössle Сергей Дробяцки.
«На данном этапе важнее всего сохранить работников. Но готово ли правительство уменьшить социальный налог на работников гостиничного сектора?» – задался вопросом Дробяцки.
Налоговая система в Эстонии устроена так, что за каждый евро, выплаченный на руки работнику, приходится платить еще около 70 центов налогов. «Если сейчас туристическому сектору не помочь, то в будущем Эстония рискует лишиться огромных доходов, ведь доля туризма составляет 12 процентов», – уточнил представитель гостиничного сектора.
Он рассказал, что у них в одночасье освободились сотни рабочих рук. Многие кафе и рестораны при отелях уже закрыты. Руководству гостиниц сразу же пришлось принять ряд мер по сокращению персонала, переводу работников на неполную ставку или отправке сотрудников в вынужденные отпуска. По данным Дробяцки, часть персонала удастся передать в аренду крупным торговым сетям: «Сейчас наблюдается резкий всплеск на онлайн-заказы. На складах нужны люди, чтобы расфасовывать и упаковывать товары. Возможно, мы сможем передать в аренду некоторых своих сотрудников».
«В целом, ситуация такова, что можно кричать караул. Тут не нужно быть магистром экономических наук, чтобы понять, что при закрытых границах гостиничный бизнес не способен существовать», – констатировал Дробяцки.