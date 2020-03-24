Чтоб мы все были здоровы!..

Одно из (увы, немногих!) позитивных следствий пандемии COVID-19 и вызванного ею чрезвычайного положения: некоторым словам и понятиям возвращается их изначальное, буквальное значение. Не то чтобы вернулось полностью, но возвращается.
Например, чувство взаимного уважения. И не на уровне «извините, будьте так любезны, пожалуйста, большое вам спасибо…», а в самом обыденном и недвусмысленном, можно даже сказать примитивном: не чихай на ближнего своего, это чревато для тебя же...
Здоровье каждого – богатство всех
До нынешних событий, давайте признаемся хотя бы самим себе, слова «зависит от каждого…», занимая почетное место в коре нашего головного мозга, отвечающей за сознательную деятельность, на подсознательном уровне, в подкорке (то есть, собственно древесине) имели продолжение: «…кроме меня!».
Когда нам говорили: «Иди голосуй, а то проиграешь!», мы прекрасно понимали, что всё это, конечно, правильно. Но если по большому (счёту, а вы что подумали?), то конечный результат выборов зависел и зависит от нашего конкретно голоса в достаточно опосредованной степени, да и положительных сдвигов, в случае удачи и избрания «нашего» кандидата, ещё ждать и ждать...
И совсем иное дело, когда вопрос встает таким образом: если пойти на концерт любимого певца (рок-группы и др.) или на спектакль популярного режиссера, или на матч любимой команды, или на встречу со знаменитым поэтом (политиком, проповедником, ненужное зачеркнуть), то более чем вероятна возможность заразиться опасным для жизни вирусом. К тому же стать его разносчиком и тем самым послужить причиной чьей-то чужой болезни или – не дай Бог! – смерти. А если не пойти, то не заразишься сам и не заразишь ближнего своего. Всё просто.
Кстати, с избирательными участками та же самая история. Но там может выручить наш опыт электронного голосования, по которому мы впереди планеты всей.
Постепенно, хотя и медленнее, чем хотелось бы в предложенных условиях, приходит осознание, что сегодня речь идет не о каких-то, довольно, в общем-то, отвлеченных, понятиях, типа соблюдения прав человека, формирования гражданского общества, участия в руководстве государством, а об элементарном биологическом выживании вида Homo Sapiens. И это уже в буквальном смысле слова зависит от каждого его отдельного представителя. И не с каких-то высокоморальных, а с самых что ни есть низменно-физиологических позиций.
Где-то в шестидесятые-семидесятые годы прошлого столетия советский агитпроп изобрел довольно корявую формулу, призванную, по мысли её авторов, привлечь как можно больше граждан к регулярным занятиям хотя бы производственной зарядкой, а лучше – массовым спортом: «Здоровье каждого – богатство всех!». Признаться, меня эта формулировка безумно раздражала. Это же покушение на свободу личности, беспардонное вторжение в индивидуальное пространство, попытка обобществить моё неоспоримое достояние – единственное, что мне еще осталось в этом предельно коллективизированном обществе!..
В сегодняшней ситуации этот лозунг, очищенный от идеологического налета – неважно, реального или мнимого – тоже приобретает пугающе реалистичное прямое значение: или, как говорят в Одессе, чтоб мы все (!) были здоровы, или…
Не будите в себе зверя – толку не будет
Один из персонажей повести братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света», Фил Вечеровский, споря о природе некоторых необъяснимых явлений, упрекает своего оппонента, в том, что у того в рассуждениях преобладает «слишком человеческое, следовательно – животное». Здесь содержится скрытая отсылка к труду Ницше «Человеческое, слишком человеческое», но сейчас речь не об этом.
Применительно к нашей нынешней ситуации окончание фразы звучит уже не столько упреком, сколько, пожалуй, фактором обнадёживающим. Потому что, как всякому живому существу, человеку присущ инстинкт самосохранения, который, в конце концов, так или иначе заставит, опять-таки каждого (!), понять, что предлагаемые правительством меры, пусть даже в чем-то ограничивающие его личную свободу, отвечают принципам борьбы за существование. В том числе – и его как свободной личности.
У нынешнего коронавируса при этом имеется одна особенность, которая, по сути, исключает риск инициации «звериной составляющей». Клыки и когти тут не помогут: вирусу они не страшны, а расчистить себе ими безопасное место под солнцем не удастся, поскольку такого места нет нигде – мы все в одной лодке. Или, если угодно, на одном большом открытом поле, где опасность подстерегает любого из нас в любой момент и в любой точке пространства.
Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять
По всей вероятности, последствия нынешней пандемии будут нам аукаться еще не одно десятилетие. При этом не обязательно только в негативном варианте. Так происходит практически на протяжении всей истории человеческой цивилизации. Природные катаклизмы заставили наших пращуров искать, а потом и возводить самим надежное укрытие, со временем превратившееся в более-менее комфортабельное жилье. Из той же серии – необходимость защищать тело одеждой от воздействия жары, мороза и осадков.
Наверное, первой такие последствия ощутит на себе, да уже, собственно, и ощущает, сфера обслуживания. И здесь, сдаётся мне, нас ждут неизбежные, и даже вполне полезные, преобразования. Не обязательно в ближайшее время, но наверняка в обозримом будущем.
Уже заметно, что в наиболее выгодном положении сегодня оказались торговые сети, которые сумели еще раньше наладить действенную систему доставки товаров на дом. И не вообще товаров, на чем, скажем, специализируются AliExpress и другие подобные виртуальные торговые площадки, а именно товаров первой необходимости. Не стану приводить примеры, дабы не быть обвиненным в рекламе, но в Эстонии есть такие фирмы, и услугами одной из них наша семья успешно пользуется в эти дни.
В числе прочих преимуществ (отпадает необходимость регулярно ездить в магазин), доставка на дом позволяет свести к минимуму контакты между покупателями и продавцами – в любом их «раскладе». Услуга и без того достаточно востребованная, а в условиях «чрезвычайки» тем более. К тому же, при резко возросшем спросе и требуемых объемов продаж, возникает возможность не только сохранить, но и преумножить рабочие места. Вот уж действительно: не было бы счастья, да несчастье помогло.
Конечно, утомительно жить в условиях, когда простая необходимость покинуть квартиру приравнивается к выходу в открытый Космос или вылазке в стан врага (если только вы живете не в собственном домике, удачно расположенном в живописном пригороде).
А так каждая поездка в лифте, неизбежная необходимость прикасаться к дверным ручкам, к которым уже – опять-таки в буквальном смысле – приложили руку десятки, если не сотни других пользователей; вынос мусора в общие контейнеры, крышки которых вряд ли подвергаются дезинфекции каждый день, не говоря уже про каждый час…
Всё это, что и говорить, напрягает. Но что проку от сетований?
Вот, скажем, нынешнее чрезвычайное положение. По всеобщему мнению, оно застало абсолютное большинство жителей Эстонии врасплох. А ведь ровно год назад МВД республики разослало по всем имеющимся в его базе электронным адресам «Инструкции на случай кризиса для населения Эстонии» на эстонском, английском и русском языках, где подробным образом говорится, как следует себя вести в непредвиденных обстоятельствах. Чуть раньше была издана печатная брошюра такого же содержания. И хотя нынешняя пандемия не была там прописана, но основные рекомендации, в принципе, носят универсальный характер.
Теперь пусть каждый (опять!) сам себе скажет: а так ли внимательно он прочитал и, главное, хорошо ли усвоил эти рекомендации? Это при условии, что он (или она) вообще обратил(а) внимание на рассылку или держал(а) в руках такую брошюру. Но за последние годы практически каждую неделю на страницах или с экранов республиканских СМИ звучат призывы специалистов спасательных служб: иметь под рукой всё необходимое на случай ЧП, быть готовыми к непредвиденным поворотам событий, в том числе стихийным бедствиям или иным экстремальным ситуациям. И, тем не менее, как всегда, мы оказались не готовы…
Может, конечно, сработал эффект, известный из притчи про мальчика-пастушка, который так часто кричал без причин «Волки!», что односельчане перестали ему верить и не пришли на помощь, когда волки в самом деле напали на стадо.
Волею судьбы в Эстонии пока уровень опасности в связи с пандемией COVID-19 остается не выше среднего. Это радует, если вообще сейчас уместно говорить о радости. Но здесь же кроется определенная опасность возникновения ложной успокоенности: дескать, не так страшен чёрт, как его малюют, и не надо, мол, волну гнать!
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил, что его страна находится в состоянии войны с коронавирусом. Не СРАВНИЛ борьбу против вируса с войной, а НАЗВАЛ войной. Есть разница.
В Америке впервые за всю историю существования государства закрыты все кинотеатры и запрещены все увеселительные мероприятия. И израильтян, и американцев не обвинишь в паникерстве. Значит, чёрт все-таки ТАК страшен…