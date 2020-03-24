Чтоб мы все были здоровы!..

Не будите в себе зверя – толку не будет

Один из персонажей повести братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света», Фил Вечеровский, споря о природе некоторых необъяснимых явлений, упрекает своего оппонента, в том, что у того в рассуждениях преобладает «слишком человеческое, следовательно – животное». Здесь содержится скрытая отсылка к труду Ницше «Человеческое, слишком человеческое», но сейчас речь не об этом.

Применительно к нашей нынешней ситуации окончание фразы звучит уже не столько упреком, сколько, пожалуй, фактором обнадёживающим. Потому что, как всякому живому существу, человеку присущ инстинкт самосохранения, который, в конце концов, так или иначе заставит, опять-таки каждого (!), понять, что предлагаемые правительством меры, пусть даже в чем-то ограничивающие его личную свободу, отвечают принципам борьбы за существование. В том числе – и его как свободной личности.

У нынешнего коронавируса при этом имеется одна особенность, которая, по сути, исключает риск инициации «звериной составляющей». Клыки и когти тут не помогут: вирусу они не страшны, а расчистить себе ими безопасное место под солнцем не удастся, поскольку такого места нет нигде – мы все в одной лодке. Или, если угодно, на одном большом открытом поле, где опасность подстерегает любого из нас в любой момент и в любой точке пространства.

Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять

По всей вероятности, последствия нынешней пандемии будут нам аукаться еще не одно десятилетие. При этом не обязательно только в негативном варианте. Так происходит практически на протяжении всей истории человеческой цивилизации. Природные катаклизмы заставили наших пращуров искать, а потом и возводить самим надежное укрытие, со временем превратившееся в более-менее комфортабельное жилье. Из той же серии – необходимость защищать тело одеждой от воздействия жары, мороза и осадков.

Наверное, первой такие последствия ощутит на себе, да уже, собственно, и ощущает, сфера обслуживания. И здесь, сдаётся мне, нас ждут неизбежные, и даже вполне полезные, преобразования. Не обязательно в ближайшее время, но наверняка в обозримом будущем.

Уже заметно, что в наиболее выгодном положении сегодня оказались торговые сети, которые сумели еще раньше наладить действенную систему доставки товаров на дом. И не вообще товаров, на чем, скажем, специализируются AliExpress и другие подобные виртуальные торговые площадки, а именно товаров первой необходимости. Не стану приводить примеры, дабы не быть обвиненным в рекламе, но в Эстонии есть такие фирмы, и услугами одной из них наша семья успешно пользуется в эти дни.