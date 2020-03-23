Более двухсот жителей Эстонии нуждаются в помощи в возвращении домой

Директор бюро консульской помощи МИД Тийна Калласмаа сказала журналистам в понедельник, что с начала кризиса к министерству с просьбой о помощи обратилось более 7000 человек, из них 2300 потребовалась серьезная помощь.

По словам Калласмаа, решены проблемы 1500 человек, на данный момент в помощи нуждаются около 225 человек.

По ее словам, нуждающиеся в помощи эстоноземельцы находятся примерно в 40 странах, в каждой стране в среднем менее 10 человек. Эстония тесно сотрудничает с другими странами ЕС, чтобы помочь людям попасть на спецрейсы.