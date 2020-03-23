Пн, 23.03.2020
Еще раз подчеркну – это не очередной грипп! Если можете, оставайтесь, пожалуйста, дома. Марио Кадастик
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • В воскресенье в Латвии было зафиксировано рекордное число случаев заболевания Covid-19

В воскресенье в Латвии было зафиксировано рекордное число случаев заболевания Covid-19

Врач держит в руках положительный тест на коронавирус.

ФОТО: shutterstock.com

За последние сутки в Латвии коронавирус был обнаружен еще у 41 человека, это крупнейшее до сих пор количество выявленных больных за сутки в этой стране, пишет Rus.TVNET.

Общее количество заболевших составляет 180 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За последние сутки анализы сдали 987 человек с подозрением на Covid-19, а в целом до сих пор в Латвии проверено 6114 человек.

Напомним, с 13 марта по 14 апреля в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер с целью ограничить распространение вируса. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ