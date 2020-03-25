Блокаду Уханя могут отменить через две недели

Ограничения на внешнее транспортное сообщение за пределами Уханя снимут с полуночи 25 марта, а с полуночи 8 апреля в провинции отменят меры контроля доступа и возобновят внешний трафик.

Ухань с 23 января фактически изолирован от внешнего мира из-за коронавируса. На следующий день на карантин закрыли еще десять городов провинции Хубэй. Там приостановлено транспортное сообщение на въезд и выезд, местным жителям запрещено уезжать без особого разрешения, въезд осуществляется по этому же принципу. Строго ограничен и режим передвижения в рамках городов.

Именно в Ухане в декабре 2019 года выявили нулевого пациента, который заразился SARS-CoV-2. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19.

По данным сайта Worldometers на 25 марта, инфекция распространилась на 195 стран, в которых болеют свыше 400 тыс. человек, а погибли более 16 тыс. пациентов.

В КНР вирусом заразился 81 171 человек, погибли 3277, а вылечились 73 159 пациентов.