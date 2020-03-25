В Эстонии коронавирус обнаружен у 404 человек: 35 новых случаев, 28 госпитализированных

За прошедшие сутки было сделано 768 тестов.

По сравнению со вчерашним днем прибавилось 35 новых диагностированных случаев заражения, из них в Тартумаа - 11, Харьюмаа - восемь, Вырумаа - восемь, Ида-Вирумаа - два, Пярнумаа - два, на Сааремаа - два, Ляэне-Вирумаа - один и Пыльвамаа - один. Доля людей в возрасте старше 60 составляет 19 процентов.

По состоянию на вечер 24 марта, из-за коронавируса было госпитализировано 28 человек, из них семеро нуждаются в интенсивном лечении, пятеро находятся в критическом состоянии. Восемь человек были выписаны из больницы.

На данный момент в Эстонии тесты делают в лабораториях Департамента здоровья, Клиники Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.

В нескольких городах открыты drive-in пункт для взятия проб на коронавирус.

Тесты делают прежде всего тяжелобольным и людям, которые входят в группы риска, в т.ч. пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Тест по выбору делают так сказать работникам первой линии, которые могут заразить пациентов, входящих в группу риска – работникам здравоохранения и попечительских учреждений, а также людям, которые оказывают другие жизненно важные услуги.

При заболевании люди должны связаться со своим семейный врачом, который оценит необходимость тестирования, согласно протоколу Департамента здоровья. Если анализ нужен, то врач выпишет дигитальное направление. После чего пациент позвонит в специальный центр тестирования и договорится о точном времени и месте для сдачи пробы. Проба из носа берется из машины на основании направления семейного врача и ИД-карты. О результате теста будут сообщать пациенту по телефону в течение одного рабочего дня, также результат будет доступен на портале www.digilugu.ee.

Департамент здоровья отмечает, что после получения дигитального направления необходимо дождаться звонка из Центра тестирования, без предварительных договоренностей пробы не берут.

При появлении таких симптомов, как кашель и высокая температура, нужно позвонить семейному врачу или на инфолинию семейных врачей 1220 и следовать полученным рекомендациям. С вопросами о коронавирусе можно круглосуточно обращаться по бесплатному инфономеру центра тревоги 1247. При ухудшении состояния здоровья (затрудненном дыхании или нехватке воздуха) нужно звонить по номеру вызова экстренной помощи 112.

Карта заражений коронавирусом по данным в Эстонии находится на сайте www.terviseamet.ee/koroonakaart (в браузере Internet Exploreri страница не отображается корректно).

Кризисный штаб работает в Департаменте здоровья с 28 января, с середины февраля штаб работает каждый день с 9 утра до 9 вечера. Также внутри учреждения в штабе организовано дежурство 24/7 и консультирование по вопросам эпидемиологии.

Дополнительная информация на тематическом сайте Департамента здоровья и на странице Департамента здоровья в Facebook.