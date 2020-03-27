Узнайте, какие магазины и рестораны останутся открытыми в торговом центре T1

В торговом центре T1 Mall of Tallinn останутся открытыми Selver, аптека, пара продуктовых магазинов и рестораны, в которых можно заказать еду с доставкой на дом.
Согласно решению правительства, с пятницы, 27 марта, в T1 Mall of Tallinn открытыми останутся продуктовый магазин Selver, аптека Apotheka, а также продуктовые магазины Willi Lihamaailm и Eugenio’s. С доставкой на дом еду можно будет заказать в бургерном кафе Garage и ресторанах Süsi Chill&Grill и Tokumaru. Все остальные заведения в развлекательно-торговом центре временно закрыты.
По словам руководителя T1 Mall of Tallinn, Аллана Реммелькоора, решение правительства можно понять: «Чтобы остановить распространение коронавируса, нужны правила, которые будут действовать для всех. Надеемся, что эти строгие меры помогут предотвратить еще более печальные последствия, и сегодняшние жесткие решения позволят нам снова открыть двери уже в ближайшее время», – сказал Реммелькоор.
Поскольку работающие магазины и аптека расположены на первом этаже, для посетителей будет открыт только первый этаж торгового центра и подземная парковка. Остальные этажи здания и многоуровневая парковка временно закрыты.
Для предотвращения заражения посетителей и работников в торговом центре предпринимаются различные меры предосторожности. Внутри для работников и посетителей размещены средства дезинфекции, а поверхности в местах общего пользования очищаются и дезинфицируются чаще, чем обычно.